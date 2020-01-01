Пермские нефтяники объявили о начале конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, Удмуртии и Башкирии стартовал XXI конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Заявки на получение гранта для реализации идей принимаются по трём номинациям — «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт». В год культурного наследия народов России жюри уделит особое внимание инициативам по популяризации народного искусства и сохранению традиций.

В этом году грантовый фонд конкурса составит 32,4 млн рублей. При определении победителей жюри оценит актуальность и значимость решаемой социальной проблемы, а также наличие комплексного подхода и степень участия населения в реализации проекта. Для участников конкурса пройдут семинары и консультации, приём конкурсных заявок завершится 11 марта. Имена победителей назовут в апреле, до ноября они смогут реализовывать свои инициативы. А по итогам года за лучшие и наиболее эффективные практики руководителям проектов вручат особый знак конкурса «Селенитовый медведь».

Впервые конкурс социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» прошёл в 2002 году, тогда в нём приняли участие 12 территорий Пермского края. За 20 лет такой формат оказания благотворительной помощи перешагнул не только за пределы региона, но и за пределы страны.

А в Прикамье нефтяники поддержали чуть более трёх тысяч идей на сумму более 430 млн рублей. 20 фестивалей, ставших впоследствии региональными брендами, зародились именно с конкурса социальных проектов. В прошлом году на средства гранта в Куединской школе открылась своя киностудия, в Чернушинской библиотеке появилась студия 3D-моделирования, а в Воткинске жители продолжили благоустройство городского леса, всего же было реализовано 185 проектов. В условиях действующих ограничений как никогда важна поддержка в реализации проектов.

Подробнее с условиями участия и сроками проведения конкурса можно ознакомиться в Положении, размещенном на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в разделе «Ответственность».

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