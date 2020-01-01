Андрей Стрельцов Прикамские спортсмены стартовали на Олимпиаде в Пекине В четверг прошли выступления у женщин фрситайлисток Поделиться Поделиться Твитнуть

Федерация фристайла Пермского края

Несмотря на то, что открытие Олимпиады состоится 4 февраля, соревнования по некоторым видам спорта уже начались.

В четверг на Играх прошли отборочные соревнования в дисциплине могул у женщин. Напомним, в этом виде спорта выступают четыре наши землячки.

Самым удачным было выступление Анастасии Смирновой. Она сумела пробиться в финал соревнований напрямую, показав восьмой результат.

Другие прикамские спортсменки остались за пределами первой десятки. Полина Чудинова заняла 17-е место, Анастасия Первушина — 22-е, Виктория Лазаренко — 25-е. Они выступят во второй квалификации, в которой получат ещё один шанс выйти в финал.





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