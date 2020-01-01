Пермь вошла в топ самых некурящих городов России В краевом центре 88% опрошенных заявили, что не курят Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше всего некурящих россиян проживает в Махачкале (88,9%), Перми (88%), Ижевске (85,8%). Данные опубликовал ТАСС со ссылкой на исследование одной из страховых компаний. Опрос был посвящен отношению россиян к своему здоровью.

Самыми «курящими» регионами стали Ростов-на-Дону, Самара и Астрахань (по 35%), говорится в сообщении.

Выяснилось, что состоянием своего организма довольны 49,3% мужчин и 33,7% женщин. Тщательно следят за своим здоровьем 56% мужчин и 72,4% женщин.

Почти четверть опрошенных регулярно занимается спортом, а более половины употребляют алкоголь не чаще раза в месяц.

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