За сутки в Пермском крае подтверждено 3 845 новых случаев COVID-19 Четверть новых инфицированных коронавирусом – дети до 17 лет включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 3 845 новых заболевших COVID-19. Из них 1 021 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели за сутки 426 человек, шестеро скончались.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 2 648 пациентов, 194 из них в тяжёлом состоянии (78 подключены к аппаратам ИВЛ).

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 196 788. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 7 834 человека.

По состоянию на утро 3 февраля в Пермском крае курс иммунизацию от COVID-19 завершили 1 305 113 жителей.





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