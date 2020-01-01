За сутки в Пермском крае подтверждено 3 845 новых случаев COVID-19
Четверть новых инфицированных коронавирусом – дети до 17 лет включительно
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 3 845 новых заболевших COVID-19. Из них 1 021 — дети до 17 лет включительно.
Выздоровели за сутки 426 человек, шестеро скончались.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 2 648 пациентов, 194 из них в тяжёлом состоянии (78 подключены к аппаратам ИВЛ).
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 196 788. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 7 834 человека.
По состоянию на утро 3 февраля в Пермском крае курс иммунизацию от COVID-19 завершили 1 305 113 жителей.
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