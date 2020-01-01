Исполняющий обязанности директора Пермского порохового завода назначен из СИЗО Приказ подписал гендиректор ППЗ Олег Миргородский, находящийся под стражей Поделиться Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Исполняющим обязанности гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) на период с 1 по 17 февраля 2022 года назначен первый зам руководителя предприятия Сергей Ляшенко. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По сведениям источника издания, соответствующий приказ генеральный директор ППЗ Олег Миргородский подписал,находясь под стражей в новосибирском СИЗО. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа от директора одной из коммерческих организаций. Документ на предприятие передал защитник Миргородского.

В приказе сообщается, что Олег Миргородский не может исполнять обязанность по «независящим от него причинам».









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