Исполняющий обязанности директора Пермского порохового завода назначен из СИЗО
Приказ подписал гендиректор ППЗ Олег Миргородский, находящийся под стражей
Исполняющим обязанности гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) на период с 1 по 17 февраля 2022 года назначен первый зам руководителя предприятия Сергей Ляшенко. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По сведениям источника издания, соответствующий приказ генеральный директор ППЗ Олег Миргородский подписал,находясь под стражей в новосибирском СИЗО. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа от директора одной из коммерческих организаций. Документ на предприятие передал защитник Миргородского.
В приказе сообщается, что Олег Миргородский не может исполнять обязанность по «независящим от него причинам».
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