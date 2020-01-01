Совету наставников «Азота» 10 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Совет наставников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в 2022 году отмечает десятилетний юбилей. Итоги работы за последние два года и планы на будущее участники Совета обсудили на традиционном заседании.

Сегодня наставниками на «Азоте» являются более ста сотрудников предприятия. Они есть в каждом подразделении. Основные направления их деятельности — помощь молодым специалистам в адаптации на рабочих местах, профессиональная подготовка рабочих, оценка промежуточных и итоговых результатов освоения работником профессии, обеспечение профессиональной преемственности работников в филиале.

За последние два года профессиональное обучение в лицензированном учебном центре под их руководством прошли 516 человек. Наставники участвуют и в повышении квалификации персонала, к примеру, для операторов дистанционного пульта управления реализуют специальную модульную программу подготовки, проводят тренировочные занятия на тренажерно-обучающем комплексе агрегата аммиака, основанном на виртуальной модели реального технологического процесса.

Среди итогов есть весомые достижения. В 2021 году портреты 13 азотчиков размещены на Доске почета России на сайте Центрального Института Труда.

В ходе заседания прошли очередные выборы нового Совета наставников. Председателем единогласно выбран бессменный руководитель — Михаил Федорович Ежов, помогать ему будут 13 наставников, задача которых участвовать в мониторинге системы профессиональной подготовки в филиале, оказывать методическую и организационную помощь преподавателям теоретического и инструкторам производственного обучения в подразделениях. Новый состав Совета определил планы на будущее. Век цифровизации требует современного подхода к обучению. Решено направить фокус на электронный формат подготовки.

Анна Штырхун, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Сегодня любое предприятие нуждается именно в высококвалифицированном персонале. Ускоряется ритм жизни, сокращаются сроки подготовки. Наша задача в том, чтобы новые сотрудники в максимально короткий промежуток времени усвоили знания и приступили к работе. Для этого разрабатываются электронные курсы. Среди новых задач — акцент на участии в стажировках студентов, их привлечение в филиал уже на 3-4 курсе, формирование кадрового потенциала.

В планах и текущая ежегодная работа: помощь в подготовке и консультирование работников перед оценкой профессиональных знаний и навыков, проведение традиционного конкурса «Лучший наставник», контроль и помощь в практической подготовке студентов средних и высших учебных заведений, участие в адаптации вновь принятых работников.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— За 10 лет своей работы Совет наставников сделал многое. Он помогает повышать качество подготовки и квалификации сотрудников, способствует передаче уникального опыта, оказывает помощь наставникам в подразделениях, укрепляет профессиональное сотрудничество всех членов коллектива. На «Азоте» высоко ценят и поощряют сотрудников, которые помимо основной работы участвуют в образовательных процессах, делятся опытом и знаниями. Преподаватели и инструкторы каждого подразделения помогают повышать профессиональный уровень своих стажеров, а значит и повышать эффективность работы всего предприятия.

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