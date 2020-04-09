Получить финансовую консультацию специалиста Клюквы стало ещё проще и быстрее Клюква запустила новый сервис онлайн записи в офисы банка Поделиться Поделиться Твитнуть

«Клюква» запустила новый сервис онлайн записи в офисы банка. Теперь розничные клиенты могут проконсультироваться и получить все необходимые финансовые услуги в заранее запланированное время и вне очереди!

Для этого необходимо перейти в раздел «Офисы» на сайте klookva.ru, выбрать город проживания, офис обслуживания и нажать кнопку «Запись на консультацию».

Далее заполнить заявку, указав желаемую дату и время посещения банка и контактные данные (ФИО и телефон).

Готово! Осталось прийти в назначенное время и получить консультацию финансового специалиста по всем интересующим вопросам без очереди! С «Клюквой» легко и комфортно!

«Нам важно обеспечивать высокий уровень качества во всех каналах обслуживания. Большинство задач сегодня Клиент может решить через дистанционные сервисы банка. Но могут возникать ситуации, когда необходимо посетить офис лично. Учитывая, что сейчас здоровье Клиентов и сотрудников является ценностью как никогда, мы запустили на сайте услугу онлайн записи на консультацию в офис.

Предварительная запись через сайт банка — это возможность быстро, удобно и безопасно решать повседневные задачи Клиента, минимизировав скопление людей в клиентских залах. При этом во всех офисах «Клюквы» применяются все необходимые превентивные меры по борьбе с распространением Cоvid -19», — комментирует новую услугу начальник Единого центра клиентского сервиса банка «Урал ФД» Артем Кузнецов.

Узнать подробнее о новой услуге можно по телефону 8 800 100 10 40.

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