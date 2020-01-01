Мария Сыропятова В Перми закрылась чуфальня «НатАли» Проект Алевтины Тютиковой проработал менее полутора лет Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Горького, 9 / фото: domofoto.ru

В центре Перми по адресу ул.Горького, 9 закрылась чуфальня «НатАли». Об этом в социальных сетях сообщают гости заведения.

Напомним, в сентябре 2020 года кафе открыла Алевтина Тютикова. В чуфальне подавали китайскую лапшу и суп. Еду из небольшого и обновляемого меню готовили «с ножа».

Алевтина Тютикова известна своими прежними ресторанными проектами «Арбузный сахар» и Sisters bar. Проект чуфальня «НатАли» был запущен ей совместно с предпринимательницей и блогером Натальей Шавшуковой.

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