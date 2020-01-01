Льготные категории школьников начнут получать продуктовые наборы с 7 февраля График выдачи сухпайков опубликуют на сайте образовательного учреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В связи с тем, что с 3 по 9 февраля в школах и организациях допобразования Перми из-за роста числа заболевших коронавирусом и ОРВИ приостанавливается учебный процесс в очном формате, для учеников 5-11-х классов, имеющих право на льготы категории, будет организована выдача продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

Речь идёт о школьниках из малоимущих или многодетных семей, о детях с ограниченными возможностями здоровья, а также об учениках коррекционных школ.

С 7 февраля получить продуктовые наборы можно будет в школах. График выдачи сухпайков родители смогут узнать на сайте образовательного учреждения.

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