«Лыжня России-2022» пройдёт в Перми в онлайн формате Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в связи с ухудшением эпидситуации принято решение о проведении соревнований «Лыжня России-2022» в формате онлайн. В период со 2 по 12 февраля участникам предлагается самостоятельно выбрать место прохождения дистанции либо сделать это из списка, предложенном на портале http://умный-спорт.рф/.

Там же необходимо пройти регистрацию, а после занести подтверждающую информацию о преодолении трассы. Участники на дистанциях 5 000 и 10 000 метров обязательно должны иметь программу на мобильном телефоне для фиксации трассировки и времени прохождения дистанции.

Участники несут личную ответственность за свое здоровье, отметили в пресс-службе краевого минспорта.

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