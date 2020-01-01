Андрей Стрельцов Матчи БК «Парма» с «Цмоки-Минском» и «Автодором» перенесены Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма» не сыграет свой первый домашний матч после карантина 6 февраля. Как сообщает пресс-служба клуба, решением Директората Чемпионата Единой Лиги ВТБ матч «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» — «Цмоки-Минск», который был запланирован на 6 февраля в Перми, перенесён по просьбе команды из Белоруссии.

Причина — вспышка коронавирусной инфекции в составе БК «ЦМОКИ-Минск».

Новая дата встречи будет объявлена дополнительно.

Также директорат Единой Лиги ВТБ утвердил перенос выездной игры с участием «Пармы» и «Автодора» в регулярном чемпионате-2020/21 на 23 марта.





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