«Метафракс Групп» и компания EY проведут кейс-чемпионат для талантливых студентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Победители первого совместного кейс-чемпионата «Метафракс Групп» и Ernst & Young получат статус High Priority Candidates при отборе в компании.

«Метафракс Групп» и компания EY впервые объявляют о проведении совместного командного соревнования для студентов — EY Case Championship. К участию в интеллектуальном состязании приглашаются студенты старших курсов (третий-четвертый курс бакалавриата и первый-второй курс магистратуры) российских вузов со специализацией в области экономики, финансов, менеджмента и математики, владеющие английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше.

EY Case Championship пройдет 17 февраля — 3 марта 2022 года в режиме онлайн. Регистрация — по ссылке до 13 февраля включительно. Команды будут формироваться случайным образом.

Участники смогут попробовать свои силы в решении реальных кейсов, с которыми работают консультанты EY. Конкурсантам предстоит разработать стратегию для многопрофильной группы компаний химической отрасли.

Команда-победитель получит статус High Priority Candidates при отборе в компанию EY, а также на открытые вакансии в «Метафракс Групп».

— Я благодарен партнерам из EY за возможность провести совместный кейс-чемпионат. Этот формат является новым, но очень актуальным для нас. «Метафракс Групп» переходит к внедрению целевой модели управления группы. Новая система разработана вместе с командой EY под руководством Валентины Федосеевой в рамках проекта по трансформации нашего бизнеса и созданию управляющей компании. Мы активно расширяем команду, в том числе по стратегии и инвестициям. Рассчитываем найти таланты и среди участников кейс-чемпионата. Нам нужны крутые молодые специалисты — думающие и сильные. Думаю, что этот формат — также прекрасный способ дать студентам возможность прикоснуться к реальным стратегическим вопросам нашей индустрии и вместе поразмышлять о будущих проектах. Наконец, это позволит нам глубже раскрыть философию и миссию «Метафракс Групп», особенно их неочевидные аспекты, — отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и оценке инвестиционных проектов «Метадинеа Метафракс Групп» Левон Гарслян.

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