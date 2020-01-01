Мария Сыропятова Зарядные станции для электромобилей появятся на опорах контактной сети пермских трамваев Мэрия ищет подрядчика, который установит оборудование и будет его содержать Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермгорэлектротранс» планирует предоставить опоры трамвайной сети и тяговые подстанции под размещение зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Среди мест под размещение таких станций упоминаются сквер им. Олега Новосёлова, ул. Газеты Звезда, автопарк на ул. Куйбышева, ТЭЦ-6 и др. Всего 8 объектов.

В настоящее время на портале госзакупок объявлен аукцион. Его победитель должен будет за свой счёт разместить электрозарядные станции на опорах и тяговых подстанциях, а также содержать оборудование. При этом, станции подзарядки будут доступны владельцам электромобилей круглосуточно.

Заявки принимаются до 1 марта 2022 года.

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