В пермском аэропорту заработал сервис мобильных посадочных талонов Новая услуга пока действует только на внутренних рейсах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино начал действовать сервис электронных посадочных талонов. Об этом сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Теперь пассажирам, которые регистрируются на рейсы по России онлайн, необязательно получать распечатку бумажного посадочного талона на стойках регистрации, можно просто на своё мобильное устройство получить электронный посадочный талон. Штрихкод или QR-код такого талона сканируется при прохождении предполетного досмотра, а затем при посадке на борт воздушного судна.

При этом использование мобильного посадочного талона не отменяет необходимости предъявлять паспорт при прохождении в зону досмотра.

Если пассажир путешествует с багажом, сдать его по-прежнему можно на стойках регистрации, независимо от выбранного способа регистрации на рейс.

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