На предприятиях Пермского края в 2021 году погибло 32 работника Снижение по сравнению с позапрошлым годом составило 6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото regnum.ru

В 2021 году на предприятиях Пермского края было расследовано 55 тяжёлых несчастных случаев и была зафиксирована гибель 32 работников. Об этом сообщили в трудовой госинспекции по Пермскому краю.

Как заявили в ведомстве, по сравнению с 2020 годом, количество несчастных случаев сократилось на 18%, а погибших на производстве на 6%.

Наиболее часто работники получали травмы в результате падения с высоты (24%), падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и пр. (21%), воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т. д. (20%), транспортных происшествий (18%).

Причинами несчастных случаев явились неудовлетворительная организация производства работ (24%); нарушение технологического процесса (13%); нарушение правил дорожного движения (12%); нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (12%).

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжёлым исходом наиболее часто регистрируется среди работников с небольшим стажем работы. Так, количество пострадавших со стажем до пяти лет составляет 70% от общего количества.

Самыми травмоопасными отраслями в 2021 году стали обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение.

По результатам расследования несчастных случаев 102 человека были оштрафованы на общую сумму 12,8 млн руб.

Более 100 материалов расследования несчастных случаев били направлены в органы следствия для возбуждения уголовных дел.

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