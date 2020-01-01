Андрей Стрельцов «Парма» победила в выездном матче еврокубка Пермская баскетбольная команда обыграла немецкий «Байройт» Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках группового этапа Кубка Европы ФИБА пермская «Парма» в гостях оказалась сильнее немецкого «Байройта».

Встреча, прошедшая во вторник в Германии, завершилась со счётом 91:85 в пользу подопечных Казиса Максвитиса. Больше всего очков в составе пермского клуба набрал Эйгирдас Жукаускас — 21.

Это был первый поединок, который «Парма» провела после выхода из карантина, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции.

В следующем туре соревнований российский клуб на выезде сыграет с нидерландским «Лейденом», с которым сейчас делит первое место в группе. Этому клубу «Парма» проиграла единственную встречу на этом этапе турнира. Игра запланирована на 9 февраля.

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