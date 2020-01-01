Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском ТЮЗе отменяются спектакли и переносится премьера Творческий вечер Михаила Скоморохова придётся отложить Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», в Пермском ТЮЗе отменяются спектакли 2 и 3 февраля. Причина — пандемия: в труппе из 30 артистов на больничном находится девять человек, в том числе ведущих; не обошла болезнь и руководящий состав театра.

Творческие вечера Михаила Скоморохова (16+), посвящённые 40-летию его работы в театре, которые были намечены на 8 и 9 февраля, пришлось перенести. Новые даты пока неизвестны.

Переносится и премьера: 26 и 27 февраля театр планировал представить спектакль режиссёра Андрея Тишуры «Две дамочки в сторону севера» (16+), сейчас же дата премьеры сдвинулась ровно на месяц. Билеты, приобретённые на первоначальные даты, действительны на 26 и 27 марта.

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