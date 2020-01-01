Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермском ТЮЗе отменяются спектакли и переносится премьера
Творческий вечер Михаила Скоморохова придётся отложить
По информации «Нового компаньона», в Пермском ТЮЗе отменяются спектакли 2 и 3 февраля. Причина — пандемия: в труппе из 30 артистов на больничном находится девять человек, в том числе ведущих; не обошла болезнь и руководящий состав театра.
Творческие вечера Михаила Скоморохова (16+), посвящённые 40-летию его работы в театре, которые были намечены на 8 и 9 февраля, пришлось перенести. Новые даты пока неизвестны.
Переносится и премьера: 26 и 27 февраля театр планировал представить спектакль режиссёра Андрея Тишуры «Две дамочки в сторону севера» (16+), сейчас же дата премьеры сдвинулась ровно на месяц. Билеты, приобретённые на первоначальные даты, действительны на 26 и 27 марта.
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