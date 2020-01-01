Пермь второй год подряд становится самым дорогим городом Приволжского федерального округа С 2020-го столица Прикамья по индексу стоимости жизни опережает и Екатеринбург Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По данным Росстата, в 2021 году Пермь признана самым дорогим городом ПФО. Индекс стоимости жизни в столице Прикамья достиг 1,04 при среднероссийском показателе в одну единицу.

Для сравнения: индекс стоимости жизни в Нижнем Новгороде в 2021 году составлял 0,99, в Самаре — 0,97, в Ижевске — 0,95.

В ПФО Пермь удерживает лидерство по этому показателю с 2020 года, тогда в столице Прикамья индекс составил 1,02. До 2019-го самым дорогим городом в Приволжском округе считался Нижний Новгород.

Также с 2020 года Пермь опережает по стоимости жизни Екатеринбург, его индекс составляет 0,98.

При расчёте индекса стоимости жизни Росстат учитывает цены на продукты питания, одежду, обувь, промтовары, лекарства, проезд в транспорте, прочие услуги.

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