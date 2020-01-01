Елена Синица Суд признал законным решение Пермского УФАС в отношении курорта «Ключи» ООО ЛОК «Ключи» нарушило закон «О защите конкуренции» Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой арбитражный суд подтвердил правомерность решения и предписания Пермского УФАС России, признавшего нарушение закона «О защите конкуренции» в действиях ООО Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи» (ООО ЛОК «Ключи»). Организация использует фирменное наименование «Ключи», которое ранее зарегистрировано за ЗАО «Курорт Ключи». Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Напомним, что ЗАО «Курорт Ключи» обратилось в Пермское УФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО ЛОК «Ключи». В качестве юрлица ЗАО «Курорт Ключи» было зарегистрировано в 1992 году, а ООО ЛОК «Ключи» — в 2006 году. Обе организации оказывают услуги санаторно-курортного лечения, являясь конкурентами на рынке Пермского края.





По мнению заявителя, ООО ЛОК «Ключи» нарушает нормы действующего законодательства, поскольку действует на пермском рынке под тем же фирменным наименованием, что и у ЗАО «Курорт Ключи». Это вводит клиентов в заблуждение относительно организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, и тем самым причиняет заявителю ущерб в виде упущенной прибыли, а также потенциально испорченной деловой репутации.





Как выяснили специалисты УФАС, в поисковой системе «Яндекс» распространялась контекстная реклама с предложением отдыха на курорте «Ключи» Пермского края. Гиперссылка вела на сайт ООО ЛОК «Ключи».

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