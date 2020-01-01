Елена Синица

Возведены все этажи нового корпуса пермской гимназии №17

Сдача объекта планируется в 2022 году

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проект 17 гимназия 1

  Администрация Перми

Подрядная организация завершила монтаж коробки нового корпуса гимназии №17 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также сообщается, что сейчас возведено четыре этажа основного корпуса и два этажа спортзала. Идёт установка окон и монтаж перехода между корпусами, каменная кладка перегородок.

Помимо этого, выполняется устройство внутренних инженерных систем: вентиляции, отопления, электроснабжения. Выполнены наружные электрические сети, сети ливневой канализации и дренажа.

Сдача нового корпуса планируется в 2022 году.

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