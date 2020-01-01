На этой неделе в Прикамье открылись пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса Три из них работают в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 на этой неделе открылись не только в Перми, но и в Краснокамске, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.

Всего будут работать пять пунктов, три из них в Перми.

В ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) пункт будет работать ежедневно с 31 января по 6 февраля с 15:00 до 18:00.

В выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59) — также с 31 января по 6 февраля с 11:00 до 17:00.

С 1 по 6 февраля с 11:00 до 17:00 прививку можно поставить в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114).

С 31 января по 4 февраля с 09:00 до 15:00 открыты два мобильных пункта в Краснокамске: в ДК Гознака (ул. Карла Либкнехта, 10) и ДК им. Ленина (пр. Маяковского, 9).

Сделать прививку без предварительной записи может любой житель Пермского края старше 18 лет. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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