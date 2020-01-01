Получено разрешение на строительство краевой инфекционной больницы в Перми Возводит объект компания «ЖБК-Строй» Поделиться Поделиться Твитнуть

Макет новой инфекционной больницы в Перми

В управлении капстроительства Пермского края получили разрешение на строительство инфекционной больницы в Индустриальном районе Перми на ул. Леонова, 84. Соответствующий документ выдан минимущества и градостроительной деятельности региона на основании положительного заключения госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. После получения данного документа подрядчик ООО «ЖБК-Строй» может приступать к проведению основных строительных работ.

Новая инфекционная больница будет построена на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену.

Как рассказали в минстрое, сейчас подрядная организация заканчивает выполнение подготовительных работ на площадке, после чего приступит к основному строительству.

Также на госэкспертизу уже направлена документация по второму этапу проекта.

Медучреждение должно быть сдано в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

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