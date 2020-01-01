Елена Синица Пассажиропоток на пермском общественном транспорте снизился на 12% До роста заболеваемости в будни перевозилось в среднем 550 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

В пермских автобусах и трамваях пассажиропоток снизился на 12%. Об этом сообщает МКУ «Гортранс».

По данным ведомства, в среднем в будни до роста заболеваемости перевозилось 550 тыс. человек. Сейчас это значение снизилось на 65 тыс. пассажиров.





Ранее сообщалось, что за 2021 год пермские трамваи перевезли 24 млн пассажиров.

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