Андрей Стрельцов «Звезда» определилась с планами на межсезонье Футбольный клуб Перми проведёт два подготовительных сбора Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» поделился планами на ближайшие месяцы. В феврале — марте у команды будет возможность провести два сбора. Оба пройдут в России.

Вначале команда отправится в Крымск (Краснодарский край). Там «Звезда» пробудет с 15 февраля по 3 марта. Уже есть договорённости о четырёх спаррингах. Соперниками станут ФК «Черноморец» (Новороссийск), ФК «СКА-Хабаровск», ФК «Авангард» (Курск) и подмосковные «Химки». Сроки проведения матчей уточняются.





Второй сбор команда планирует провести с 9 по 25 марта. Пока место его проведения не определено.





Напомним, что возобновление сезона в дивизионе ФНЛ-2 запланировано на 3 апреля.

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