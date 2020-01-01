Андрей Стрельцов
«Звезда» определилась с планами на межсезонье
Футбольный клуб Перми проведёт два подготовительных сбора
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Пермский ФК «Звезда» поделился планами на ближайшие месяцы. В феврале — марте у команды будет возможность провести два сбора. Оба пройдут в России.
Вначале команда отправится в Крымск (Краснодарский край). Там «Звезда» пробудет с 15 февраля по 3 марта. Уже есть договорённости о четырёх спаррингах. Соперниками станут ФК «Черноморец» (Новороссийск), ФК «СКА-Хабаровск», ФК «Авангард» (Курск) и подмосковные «Химки». Сроки проведения матчей уточняются.
Второй сбор команда планирует провести с 9 по 25 марта. Пока место его проведения не определено.
Напомним, что возобновление сезона в дивизионе ФНЛ-2 запланировано на 3 апреля.
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