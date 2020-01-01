Месторождению «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае присвоено имя заслуженного нефтяника Виктора Лобанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Рассветное месторождение, расположенное в Осинском округе Пермского края, приказом Федерального агентства по недропользованию РФ переименовано в честь заслуженного работника нефтегазовой отрасли, почётного гражданина Осы Виктора Александровича Лобанова.

Виктор Лобанов стоял у истоков создания предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также первого в регионе совместного нефтяного производства «ПермТОТИнефть». В разные годы он возглавлял нефтегазодобывающее управление «Осинскнефть», компании «Кама-Ойл» и «РИД Ойл-Пермь». Под его руководством в Осинском районе начата разработка ключевых месторождений, а в самой Осе построены детские сады, школа, санаторий-профилакторий и спортивный комплекс.

Так, в 1986 году в Осе открылся построенный при поддержке нефтяников Дом спорта НГДУ «Осинскнефть», впоследствии получивший название «Фаворит». При поддержке ПФП-группы и «ЛУКОЙЛа» спортивное учреждение капитально отремонтировали — обновили холлы, тренажёрный зал и зал борьбы, системы вентиляции, фасад. Сейчас работы завершаются в бассейне, где впервые с момента открытия ведётся замена систем водоподготовки. Ко Дню памяти Виктора Лобанова на здании спортивной школы, получившей в прошлом году имя почётного нефтяника, будет установлена мемориальная доска.

«Виктор Александрович был выдающимся человеком, своему современному облику Оса обязана именно ему. Когда он ушёл из жизни, ветераны «ЛУКОЙЛа», ПФП-группы и жители города обратились с инициативой увековечить имя заслуженного нефтяника. Ведь нефтегазовой отрасли Виктор Александрович посвятил ровно полвека», — рассказал Олег Третьяков, представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в регионе.

Виктор Лобанов (6 апреля 1947 — 25 января 2021) награждён знаком отличника нефтяной промышленности, орденом «Знак Почёта», имеет звания заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почётного гражданина Осы, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, удостоен медали «За развитие нефтегазового комплекса России» и памятного знака «Герб Пермской области».

Рассветное месторождение открыто 55 лет назад, введено в разработку в 1979 году. Его начальные извлекаемые запасы составляют 19,5 млн т нефти, а ежегодная добыча — более 220 тыс. т.

Спортивная школа им. В. А. Лобанова — спортивно-оздоровительное учреждение, в нём располагаются четыре зала — игровой, борцовский, тренажёрный и зал бокса, бассейн с двумя ваннами, три сауны, медицинский кабинет и административный блок. В 2021 году спортивная школа отметила своё 35-летие.

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