К бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединяются пять маршрутов С 1 февраля без кондукторов на линии выйдут автобусы №6, 15, 20, 24, 77 Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Со вторника, 1 февраля, к бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединяются пять автобусных маршрутов — №6, 15, 20, 24, 77. Об этом сообщили в дептрансе мэрии.

Пассажиры смогут оплатить проезд при помощи стационарных валидаторов, мобильного приложения или наличных денежных средств у водителя.

На сегодняшний день на бескондукторную систему оплаты проезда уже перешли 19 автобусных маршрутов и все трамвайные.

В администрации города напоминают, что за безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 500 руб. В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект об увеличении штрафа до 2,5 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 5 тыс. руб.

В департаменте транспорта также сообщили, что особое внимание в феврале уделят всестороннему мониторингу системы оплаты проезда. Будет проверяться работа стационарных валидаторов: корректность списания денежных средств или поездок, предоставление пересадки, а также информационное наполнение салонов транспортных средств — размещение информационных аудио- и видеоматериалов, наличие обязательных информационных стикеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.