Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Балет Евгения Панфилова» ставит спектакль по мотивам романа Достоевского Премьера назначена на 23 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

На 23 февраля назначена премьера нового большого спектакля театра «Балет Евгения Панфилова». «Идиот» (16+) — это не просто инсценировка романа Достоевского балетными средствами, а коллективный проект, в котором принимали участие семь композиторов и пять балетмейстеров.

По словам художественного руководителя театра Сергея Райника, он много лет обдумывал постановку по роману Достоевского, но не мог найти подходов к ней. Хотелось, чтобы балет был поставлен на оригинальную музыку, но композитора, который мог бы написать всю партитуру, Райник не знал. Поэтому сюжет романа был поделён на девять эпизодов (плюс пролог и эпилог), и каждый из эпизодов решён как отдельная хореографическая миниатюра. Музыку к миниатюрам писали семь композиторов из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Минска и Перми, которых собрал председатель Молодёжного отделения Союза композиторов России Ярослав Судзиловский. Пермь в этом коллективе представляет Сергей Горбунов. Для того чтобы музыка складывалась в стилистическое единство, один из участников группы — Кирилл Архипов из Москвы — стал «старостой», который отвечал за звуковой «ключ» спектакля. Сведением звука занимался саунд-дизайнер Алексей Евченко, известный созданием саундтреков к спектаклям губахинского театра «Доминанта».

Для композиторской группы был проведён специальный онлайн-семинар, где Райник объяснял, какая музыка нужна для современного балета. Все партитуры написаны для ансамбля современной музыки «МолОт». Балет будет идти под фонограмму, однако ударник Валерий Черноок будет выступать на премьере вживую.

Хореографов тоже несколько. Миниатюры ставят Арина Панфилова, Марина Кремнёва, Мария Польща и Сона Овсепян и сам Сергей Райник, который к тому же ставит пролог и эпилог, а также отвечает за соединение эпизодов в единую сюжетную линию.

Спектакль полноформатный, в двух отделениях. Все основные герои и сюжетные линии романа «Идиот» в нём сохраняются. В роли князя Мышкина, разумеется, Павел Васькин, Рогожин — само собой, Сергей Курочкин. Думается, все, кто знаком с «Балетом Евгения Панфилова», с первого раза догадаются, что Настасью Филипповну сыграет Мария Тихонова, а Аглаю — Елизавета Чернова, но эта догадка окажется верной лишь отчасти. Настасья Филипповна в спектакле предстаёт в трёх ипостасях: роковую женщину танцует действительно Мария Тихонова, Настасью — Деву Марию — Юлия Шалягина, а обиженную девочку-подростка — Судзу Ито.

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