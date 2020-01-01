Мария Сыропятова В один муниципалитет объединяют Кудымкар и Кудымкарский округ Официальный документ опубликован на портале правовой информации Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае появится новый муниципалитет — Кудымкарский муниципальный округ. В опубликованном краевом законе сказано, что в единый округ объединяются город Кудымкар и Кудымкарский округ.

Объединение территорий произведено «в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения».

На территории до 1 января 2023 года устанавливается переходный период, в течение которого в новом округе должны сформировать органы местного самоуправления.

Считается, что Пермский край имеет успешный опыт реализации реформы местного самоуправления.

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