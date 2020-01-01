На период роста заболеваемости в Пермском крае изменён порядок выдачи рецептов льготникам Пациенты из групп риска будут обеспечены препаратами, не покидая мест самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ внесены изменения в порядок выдачи льготных рецептов на лекарства. Теперь пациенты, входящие в группы риска и имеющие право на льготные медикаменты, будут получать рецепты на дому. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для этого нужно обратиться в медорганизацию по месту прикрепления по телефону и вызвать медика на дом. Во время звонка необходимо сообщить данные пациента и цель вызова — получение рецепта на льготные лекарственные средства.

Тем жителям, которые имеют право на предоставление лекарств на льготных условиях, но не входят в группы риска, для получения рецептов потребуется посетить поликлинику и обратиться к врачу или фельдшеру, которые специально выделены для выписки льготных рецептов.

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