Андрей Стрельцов
Представляющая регион на Олимпиаде Валерия Васнецова заболела COVID-19
Спортсменка может быть заменена в сборной России
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Олимпийский комитет России и Союз биатлонистов России сегодня подали запрос в оргкомитет Игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.
Как сообщается на сайте СБР, причина замены — два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Васнецовой, из-за которых спортсменка из Чайковского была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.
Напомним, ранее сообщалось, что Васнецова по прибытии в Пекин сдала первый тест и он был с отрицательным результатом.
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