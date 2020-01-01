Андрей Стрельцов Представляющая регион на Олимпиаде Валерия Васнецова заболела COVID-19 Спортсменка может быть заменена в сборной России Поделиться Поделиться Твитнуть

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Олимпийский комитет России и Союз биатлонистов России сегодня подали запрос в оргкомитет Игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.

Как сообщается на сайте СБР, причина замены — два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Васнецовой, из-за которых спортсменка из Чайковского была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.

Напомним, ранее сообщалось, что Васнецова по прибытии в Пекин сдала первый тест и он был с отрицательным результатом.

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