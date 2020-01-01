Андрей Стрельцов Прикамский бегун Владимир Никитин выиграл забег на милю на чемпионате России При этом он показал лучшее время в Европе в сезоне Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: МАТЧ ТВ

В Оренбурге прошёл чемпионат России по бегу на 1 милю. Соревнования состоялись в рамках традиционного турнира «Оренбургская миля». В стартах регулярно принимают участие сильнейшие легкоатлеты страны. В программу соревнований входят бег на дистанциях 60 м, 60 м с/б, 600 м, 1000 м и 1 миля.

На главной дистанции, в беге на 1 милю, чемпионом России стал мастер спорта международного класса Владимир Никитин. В Оренбурге он победил с лучшим результатом сезона в Европе — 3 минуты 58,28 секунды.





Спортсмен родился в селе Пешнигорт Пермского края. В соревнованиях представляет Москву и наш регион. В 2021 году он стал победителем чемпионата России на дистанции 5000 и 10000 м, а также установил новый рекорд России в полумарафоне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.