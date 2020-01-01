Андрей Стрельцов Спортсменов из Чусового не допустили до участия в Играх в Пекине Олимпийский комитет России выступил по этому поводу с заявлением Поделиться Поделиться Твитнуть

Двум спортсменам из Прикамья Андрею Махневу и Артёму Шульдякову, выступающим в могуле, отказано в участии в Олимпиаде в Пекине. Повод чисто формальный.

Олимпийский комитет России выступил с заявлением, после того как Спортивный арбитражный суд вынес это решение. Причина в том, что наши спортсмены пропустили этапы Кубка мира в Канаде и США из-за отсутствия необходимой вакцины для въезда в эти страны.





По причине недобора очков на этих этапах, Махнев и Шульдяков не попали в квоту спортсменов, имеющих право участвовать в Играх в Пекине. В CAS отказались удовлетворять прошение фристайлистов под предлогом того, что этот вопрос находится не в их юрисдикции.





«Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия. Единственное, о чём мы можем заявить с уверенностью — ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу Выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх», — говорится в заявлении ОКР.

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