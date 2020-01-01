Елена Синица В Перми обустроили 14 площадок для выгула собак Здесь имеются и специальные снаряды для дрессировки Поделиться Поделиться Твитнуть

Для выгула и дрессировки собак в Перми обустроено 14 площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Так, в Ленинском районе Перми открыты две площадки: на ул.Клименко, 26 и на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества (квартал №70). В Мотовилихинском районе города специальная площадка оборудована на ул. Ивана Франко,39.





В Свердловском районе организовано четыре площадки для выгула и дрессировки животных — на ул. Яблочкова, 38, ул. Солдатова, 43, ул. Бродовское кольцо и в ЖК «Гулливер».

В Кировском районе также есть четыре площадки: на ул. Генерала Панфилова, 11а, ул. Богдана Хмельницкого, 13а, в экопарке «Мечта воробушка» (микрорайон «Судозаводской»), в Нижне-Курьинском участковом лесничестве (квартал №26).





В Орджоникидзевском районе обустроены три площадки для выгула собак: напротив домов №17 по ул. Кабельщиков, №78/2 по ул. Карбышева и №75 по ул. Бенгальской.

Сообщается, что на площадках расположены специальные снаряды для дрессировки и тренировок.

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