Андрей Стрельцов
Валерия Васнецова прибыла в Китай
Первым делом она сдала тест на коронавирус
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Биатлонистка из Чайковского Валерия Васнецова прибыла в Пекин для участия в Олимпиаде в субботу. Первым делом у них были взяты тесты на коронавирус. Они показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Васнецова и некоторые другие члены российской делегации должны были вылететь на Олимпиаду 26 января, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда в Китай документы.
В Пекин они вылетели в пятницу вечером. В субботней тренировке вновь прибывшие участие не принимали. Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день — в смешанной эстафете. В ней скорее всего и примет участие Валерия Васнецова.
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