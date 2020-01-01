Андрей Стрельцов Валерия Васнецова прибыла в Китай Первым делом она сдала тест на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Биатлонистка из Чайковского Валерия Васнецова прибыла в Пекин для участия в Олимпиаде в субботу. Первым делом у них были взяты тесты на коронавирус. Они показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Васнецова и некоторые другие члены российской делегации должны были вылететь на Олимпиаду 26 января, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда в Китай документы.





В Пекин они вылетели в пятницу вечером. В субботней тренировке вновь прибывшие участие не принимали. Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день — в смешанной эстафете. В ней скорее всего и примет участие Валерия Васнецова.

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