Олеся Максименко Пермякам напоминают об ответственности за снег на балконах Снег с козырьков должны убирать собственники квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми напоминает жителям о необходимости самостоятельно счищать снег и наледь с козырьков балконов. В случае падения снега ответственность перед пострадавшими несут собственники имущества, поясняют в пресс-службе городской мэрии.

За помощью в чистке козырьков жители могут обратиться в управляющие организации, которые, в свою очередь, ответственны за своевременную и качественную уборку крыш многоквартирных домов.

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