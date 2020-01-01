Олеся Максименко
В Перми на торги выставлен участок под строительство автозаправки
Минимальная стоимость аренды — 1,9 млн руб.
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Администрация Перми на Торговой площадке о продаже муниципального имущества выставила право заключения аренды участка на ул. Бакинских Комиссаров, 83 для строительства АЗС.
Минимальная стоимость аренды участка площадью почти 4 тыс. кв. м составляет 1,9 млн руб. Разрешённое использование — заправка транспортных средств. Итоги будут подведены 10 марта 2022 года.
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