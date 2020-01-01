Олеся Максименко
Мэрия Перми может заплатить штраф за выгрузку снега у Камы
В отношении горадминистрации составлен протокол об административном нарушении
В ходе проверки Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры был выявлен факт незаконного складирования снега в Камской долине, организованного департаментом земельных отношений администрации Перми.
В частности, было установлено, что площадка находится в зоне рекреационно-ландшафтных территорий и в границах водосборной территории Камы и не оборудована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в настоящее время складирование снежных масс прекращено.
Тем не менее, в отношении администрации г. Перми составлен протокол об административном правонарушении. Органу местого самоуправления может быть назначен штраф до 350 тыс. руб.
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