В Прикамье за сутки выявлено 2099 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели 295 пациентов, скончались 14 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2099 новых случаев COVID-19. 534 заболевших — это дети до 17 лет включительно.

Выздоровели за сутки 295 пациентов, скончались 14 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1984 пациента, 165 из них в тяжёлом состоянии, в том числе 71 подключён к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 177 210.

По состоянию на утро 28 января в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 завершили 1 290 576 жителей.

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