Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в эти выходные, с 28 по 30 января Поделиться Поделиться Твитнуть

28 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» покажут восстановленный балет Евгения Панфилова «Щелкунчик» (12+). Восстановление и редакция — Сергей Райник.

29 и 30 января с 11:00 Музее технической миниатюры Parma Modul можно увидеть действующий макет железной дороги (0+), самый большой на Урале: 200 м рельсов, 27 кв. м макетного поля, более 500 моделей подвижного состава.

29 января в 13:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт фестиваль искусства фламенко Flamenko-Weekend 2022 (0+).

29 января в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на фильм-выставку «Матисс» (12+).

29 января в 18:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт лекция-эксперимент нейропсихолога Григория Анисимова (12+). Он расскажет о работе мозга, цвете и сне в пространстве инсталляционного проекта «Невидимый свет».

29 января в 18:00 в Историческом парке «Россия — моя история» режиссёр Елена Порошина представит документальную картину «Абсолютный батыр» (12+).

Кадр из фильма «Абсолютный батыр»

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

29 января в 19:00 в Органном зале состоится концертная программа, посвящённая 100-летию Московской государственной академической филармонии (6+).

30 января в 13:30 в библиотеке им. Кузьмина пройдёт встреча клуба «ProКино» (6+, от 8 лет).

30 января в 15:00 в концертном зале «Музыкальная галактика» состоится концерт, в основе которого лежит музыка к балету «Щелкунчик» (0+).

30 января в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на комедию Мольера «Мнимый больной» (16+). В главной роли киноактер, драматург, режиссер Гийом Гальенн.

30 января в 18:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт «День рождения Моцарта» (12+). Камерный оркестр «Орфей» исполнит симфонии, арии и контрдансы австрийского композитора. Солистка — Маргарита Соснер.

30 января в 19:00 в Органном зале состоится концерт трио Николая Кольцова «Традиция встречает новый джаз» (6+).

Николай Кольцов

filarmonia.online

30 января в 19:00 в Доме актёра пройдёт премьера спектакля «Театр абсурда» (16+) — постановка театра «Большая стирка» по произведениям Эжена Ионеско.

До 13 февраля в краевой библиотеке им. Горького проходит выставка «Повелитель страны чудес» (12+) к 190-летию со дня рождения Льюиса Кэррола.

До 20 февраля в Пермской арт-резиденции работает выставка произведений Валентина Жданова «Урал. Мифоморфический реализм» (0+).

Выставка «Урал. Мифоморфический реализм»

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 25 февраля в Пермской арт-резиденции работает выставка «Двери» (0+) пермского мастера Олега Филимонова и художницы Ксении Козловой. Проект объединяет объекты, выполненные из архитектурного железа, и графические работы.

Александр Греков

Пресс-служба галереи «Дом Боне»

До 13 марта в галерее «Дом Боне» работает выставка Александра Грекова «Кухня» (0+). Проект посвящён работе художника в мастерской: процессам и действиям, которые обычно скрыты от глаз зрителя.

До 2 декабря 2022 года на сайте «Ваш досуг» Филармонический оркестр Радио Франции (16+) под управлением дирижёра Пабло Эраса Касадо исполняет произведения Равеля и Мендельсона. В программе — «Альборада дель грациозо» Мориса Равеля, Симфония №4 («Итальянская») Феликса Мендельсона и «Болеро» Мориса Равеля.

Ежедневно на YouTube доступна запись перформанса польского режиссёра Тадеуша Кантора The Dead Class (18+).

Ежедневно в группе ВКонтакте «вилисов постдраматический» можно увидеть запись спектакля француженки Арианы Мнушкиной Les Ephémeres («Эфемерности») (18+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.