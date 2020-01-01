Мария Сыропятова Новое здание для краевой прокуратуры в Перми собираются построить рядом с СИЗО Также поблизости возведут жилые дома и спортплощадку Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Место под новое здание краевой прокуратуры в Перми выбрано на углу улиц Клименко и Екатерининской. Об этом говорится в проекте планировки квартала, ограниченного улицами Екатерининская, Клименко, Островского и Достоевского. Проект планировки представлен краевым минимущества на публичное обсуждение.

В прежние годы территория этого квартала активно расселялась по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Компания «Орсо групп» уже возводит на участке жилой комплекс по адресу ул. Екатерининская, 27. Рядом с ним, согласно проекту планировки, помимо здания прокуратуры, предусмотрено строительство жилого среднеэтажного здания, спортивной площадки и «объекта культурно-досуговой деятельности».

Впервые о планах строительства нового здания для краевой прокуратуры стало известно в 2019 году. Но ни тогда, ни сейчас определённости со сроками строительства нового объекта нет.

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