В Перми закрыли торговый центр «Карнавал» В ТЦ выявлены нарушения требований пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ "Карнавал" / фото:

Судебные приставы приостановили работу торгового центра «Карнавал» на ул. Уинской, 8а в Перми, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Мотовилихинского района. В ходе проверки в здании ТЦ были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

Суд удовлетворил требование надзорного органа, после чего судебные исполнители выехали по месту нахождения торгового центра «Карнавал», предложили персоналу покинуть здание и опечатали помещения.

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