«Азот» отметил День студента интеллектуальной игрой Поделиться Поделиться Твитнуть

В честь Дня студента филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организовал тематический квиз «90 — время роста». Это мероприятие — часть проекта, посвящённого 90-летию завода. Его «Азот» отметит 23 апреля 2022 года. Онлайн-игра состоялась в официальном аккаунте предприятия в социальной сети Instagram.

Тема квиза — химическое производство. Основная часть вопросов интеллектуальной игры была связана с химической технологией, промышленным оборудованием, историей филиала.

В квизе приняли участие 120 человек: сотрудники завода и студенты учебных заведений Березников и Соликамска. В число призёров вошли 10 сотрудников предприятия и два студента Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Главный приз — планшет — получила Светлана Липунцова, кладовщик цеха карбамида филиала «Азот». За второе место участники конкурса награждены беспроводными наушниками и флешками. Бронзовые призёры забрали рюкзак, кружки, наборы полотенец и кардхолдеры с фирменной символикой компании «Уралхим».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— День студента филиал «Азот» впервые отметил в формате онлайн-викторины. Вопросы для участников квиза составляли опытные инженеры-технологи завода, эксперты учебного центра предприятия. Историческая часть викторины была составлена на основе архивных документов музея завода. Ценно, что участники активно отвечали на вопросы квиза, а те, кто сомневался в ответах, самостоятельно искали их в разных источниках.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.