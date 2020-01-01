Расширяем географию присутствия Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

По мнению экспертов, эта зима выдалась более снежной по сравнению с прошлым годом. Дорожные службы российских городов ежедневно рапортуют о тысячах кубометров вывезенного снега. С природными катаклизмами борются всеми доступными средствами, включая и продукцию «Уральского завода противогололедных материалов».

Так, администрация Барнаула решила использовать «Бионорд» в качестве альтернативы смеси песка и соли. Новый метод борьбы со льдом опробуют, чтобы сберечь дороги: несколько лет назад на остановках общественного транспорта с гололедом боролись так называемыми ледорубами и повредили асфальтовое покрытие.

«Сейчас новые дороги, новый асфальт на гарантии, и это невозможно сделать, это неэффективно. Глава сейчас дал ещё одно поручение: изучить разные виды реагентов. Мы сейчас закупили «Бионорд», на тротуарах будем пробовать, смотреть, как погода в Сибири и эти реагенты будут взаимодействовать», — отметил Анатолий Воронков, заместитель главы Барнаула

В Кургане «Бионорд» пришёл на смену пескосоляной и щебёночно-песчаной смеси. Они сильно загрязняли улично-дорожную сеть песком, кроме того, техническая соль была не эффективна уже при минус 10. В декабре в городе наблюдались резкие перепады погоды — оттепель неоднократно сменялась похолоданием до минус 20 и ниже, поэтому и было решено на улицах с интенсивным движением и особо опасных участках дорог при низких температурах использовать новый реагент.

В Новосибирске для зимнего содержания дорог планируется приобрести 20 единиц уборочной техники общей стоимостью 50,8 млн руб. Конкурс объявят уже в феврале, чтобы к новому сезону, когда будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. В число новой техники войдут установки для обработки дорог двухфазным реагентом «Уральского завода противогололедных материалов».

Во Владивосток «Бионорд» прибудет в первых числах февраля. Власти города ранее применяли «Бионорд.Мосты» для обслуживания в зимний период федерального объекта — Русского моста. Теперь принято решение использовать противогололедный материал УЗПМ и на дорогах с интенсивным движением.

Отправилась первая партия «Бионорда» в Эстонию. Дорожные службы европейской страны будут применять реагент в столице впервые. В столице России «Бионорд» применяют этой зимой на территории посольств Германии, Сингапура, Ирана и Беларуси. Обрабатывают реагентом УЗПМ территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, Экспоцентра и Центра международной торговли, а также храма Христа Спасителя.

Среди новых объектов «Бионорда» в зимнем сезоне 2022 года — Ангарская нефтехимическая компания, заводы «Самсунг», «Вольво» и «Фольксваген» в Калуге и «Цеппелин-Русланд» в Санкт-Петербурге. География присутствия растёт!

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