Мария Сыропятова Мэрия Перми составила 477 протоколов на владельцев НТО из-за ненадлежащего внешнего вида киосков Общий размер штрафов превысил 600 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2021 году мэрия Перми составила 477 протоколов о ненадлежащем внешнем виде киосков и павильонов. Общая сумма выписанных штрафов — 613 тыс. руб. Эти данные предоставили «Новому компаньону» в администрации города.

Штрафы предпринимателям выписываются чиновниками по статье 6.11.1 «Ненадлежащее размещение объектов и (или) элементов благоустройства» краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». По ней, согласно правилам благоустройства, устанавливается внешний облик нестационарного торгового объекта (НТО), а несоответствие требованиям влечёт штраф для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Напомним, что штрафы из-за несоответствие внешнего облика киосков и павильонов на частных землях начали выписывать осенью 2021 года.

Требования к внешнему облику киосков и павильонов были установлены в 2018 году, позднее, в 2020 году их распространили на вендинговые аппараты и палатки. Цель — сохранение сложившегося архитектурного облика и формирования комфортной городской среды.

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