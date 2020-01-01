Мария Сыропятова В Заозерье на торги выставили земельный участок под жильё Аукцион запланирован на 10 марта 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми выставила на торги право заключения договора аренды на земельный участок по адресу ул. Верхне-Камская, з/у 74. Данные об этом появились на муниципальной торговой площадке.

Площадь участка — 3,5 тыс. кв. м. Разрешённое использование участка — блокированная жилая застройка. Предельная высота строительства — 10,5 м. Срок аренды — 4 года и 10 месяцев. Начальная (максимальная) стоимость аренды — 427,6 тыс. руб. в год.

Аукцион запланирован на 10 марта 2022 года.

Одновременно на этот же аукцион выставлены права заключения договоров аренды на земельные участки для размещения склада в Индустриальном районе, автозаправки в Орджоникидзевском и два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Мотовилихинском районе.

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