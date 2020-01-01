Андрей Стрельцов Пермскую биатлонистку не пустили на борт олимпийского самолёта в Пекин Валерия Васнецова должным образом не оформила документы о перенесённом ковиде Поделиться Поделиться Твитнуть

Старший тренер женской сборной России по биатлону и две спортсменки, среди которых пермячка Валерия Васнецова, не попали на борт олимпийского самолёта в Москве, на котором они должны были вылететь на Олимпиаду-2022 в Пекин.

По информации пресс-службы СБР, спортсменок, тренера и физиотерапевта не пустили на борт из-за проблем с документами. Не хватает дополнительных подтверждений перенесённой ранее коронавирусной инфекции.

Олимпийские игры в Китае начнутся 4 февраля, и пока ещё есть время, чтобы уладить формальности и отправить задержавшихся в Пекин. Возможно, это удастся сделать уже завтра.

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