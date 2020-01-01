За неделю на маршруте Пермь — Чусовой «Ласточки» перевезли 4 тыс. пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За первую неделю курсирования, с 20 по 26 января 2022 года, скоростные электропоезда «Ласточка» на маршруте Пермь — Чусовой перевезли 4 тыс. пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

«Ласточки» находятся в пути на час меньше, чем обычные электропоезда, ежедневно они выполняют по шесть рейсов как из Перми, так и из Чусового.

Стоимость проезда в «Ласточке» по полному тарифу такая же, как в простых пригородных поездах, следующих по этому маршруту, — 261 руб.

В настоящее время пригородные «Ласточки» в Пермском крае курсируют на пяти направлениях — из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск, Чусовой, а также по выходным в Губаху («Горнолыжный экспресс»).

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