Прикамские единороссы избрали руководящие органы регионального отделения Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 27 января прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Единороссы подвели итоги пятилетнего цикла работы, избрали секретаря и другие руководящие органы партии в Пермском крае, отмечает пресс-служба регионального исполкома партии.

К делегатам конференции с приветственным словом обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он подвёл краткие итоги 2021 года. Глава региона подчеркнул, что продолжается пандемия коронавируса, и отметил большую роль в борьбе с ней волонтёров «Единой России», поблагодарив партию за активность в этой работе.

Высокие темпы строительства, особенно социальных объектов, должны, по словам Дмитрия Махонина, сохраняться. Краю предстоит в ближайшие годы построить 45 школ и детских садов. Лидирующие позиции занимает край в сфере расселения ветхого и аварийного жилья. Важная задача — развитие инфраструктуры и газификация, развитие мер социальной поддержки граждан при подключении газа к домохозяйствам. «В этой работе большую помощь нам оказывают проекты партии «Единая Россия», — подчеркнул губернатор.

Отметил глава Прикамья и итоги выборов 2021 года. Напомним, список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание края возглавил губернатор. По его словам, партия показала достойный результат, сформировав в органах представительной власти парламентское большинство. «Надеюсь, в ходе выборной кампании 2022 года партия также покажет достойный результат», — сказал губернатор. Дмитрий Махонин убеждён: у партии и краевой власти общие цели — развитие Прикамья, рост благосостояния граждан. И работать для решения этих задач также необходимо совместно.

С докладом о работе в 2016-21 годах выступил секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Он отметил, что 2016 год был первым, когда партия провела процедуру предварительного голосования исключительно по самой открытой модели (за кандидатов голосуют все избиратели, а не только ограниченный круг выборщиков). С тех пор широкий и открытый отбор кандидатов от партии на выборах всех уровней проводится постоянно. Партия формирует свои списки кандидатов на основе выбора самих избирателей.

Говоря о результатах выборов, Вячеслав Григорьев отметил, что в 2017, 2018 и 2019 годах проходили обширные муниципальные избирательные кампании. На этих выборах «Единая Россия» ежегодно получала более 70% мандатов. В 2020 году, помимо ряда кампаний по выборам в ОМСУ и довыборам в Заксобрание края, прошли досрочные выборы губернатора региона. Реготделение партии поддержало Дмитрия Махонина, за него отдали свои голоса 75,69% избирателей.

С 2020 года во все сферы нашей жизни внесла изменения пандемия коронавируса. Партия «Единая Россия» в короткие сроки внедрила в свою деятельность новые форматы работы, много управленческих процессов было оцифровано, работа с избирателями во многом перешла в интернет-пространство.

В 2021 году прошли многоуровневые выборы: в Госдуму РФ, Законодательное собрание региона, Пермскую городскую думу и ряд выборов в ОМСУ. По результатам выборов в Госдуму в Пермском крае кандидаты от «Единой России» победили по всем четырём одномандатным округам, плюс один мандат получен по партийным спискам. По итогам выборов в заксобрание края «Единая Россия» получила 68,3% мандатов, в Пермской гордуме — 69,4%.

По словам Вячеслава Григорьева, в конкурентной борьбе «Единая Россия» доказала свою состоятельность. «Мы уверенно набрали большинство. В условиях высочайшей конкуренции считаем, что это очень достойный результат. Принципы конкурентности, легитимности, прозрачности выборов в Пермском крае были соблюдены на 100%. Хочу ещё раз поблагодарить вас, коллеги, за эту работу. И хочу ещё раз поблагодарить депутатский корпус «Единой России» и напомнить, что от нашей с вами работы сегодня зависит, каким будет наш край завтра», — заключил Вячеслав Григорьев.

По итогам голосования делегатов работа регионального отделения была признана удовлетворительной.

Итоги работы Региональной общественной приёмной председателя партии в Пермском крае на конференции подвёл её руководитель Александр Бойченко. За минувшие пять лет в приёмную обратилось более 39,7 тыс. граждан. Более половины из них получили конкретную помощь по своим вопросам. Наиболее актуальные темы обращений — социальная помощь, ЖКХ и здравоохранение. Проведено более 4,9 тыс. личных приёмов депутатами различных уровней, сенаторами, представителями министерств и ведомств.

Проводятся приёмы и в территориях региона, где работает 51 местная приёмная. В них обратилось более 31 тыс. жителей. Положительно решённые вопросы — это рост числа сторонников партии, считает Александр Бойченко. По итогам декады приёмов граждан в 2021 году Пермская региональная приёмная заняла третье место по России. В целом приёмная в Прикамье входит в десятку лучших в стране.

24 марта 2020 года был открыт Региональный волонтерский центр «Единой России» на площадке региональной общественной приёмной председателя партии в Пермском крае. Руководителем центра стал руководитель общественной приёмной, депутат Заксобрания Александр Бойченко. С первых дней в работу центра включились общественные организации: «Молодая Гвардия», «Волонтёры Победы», Российские студенческие отряды. Были созданы 52 местных штаба, добровольцами Волонтёрского центра стали более 900 человек. За время работы в волонтёрский центр «Единой России» обратилось более 150 тыс. нуждающихся, прямая помощь оказана более 27,5 тыс. гражданам. Сегодня по всему краю работают 1766 волонтёров.

В ходе предвыборной кампании 2021 года на базе приёмной работал Штаб общественной поддержки, который формировал Народную программу партии. В ходе работы штаба было собрано и обработано более 76 тыс. предложений граждан. Многие предложения вошли в Народную программу «Единой России». Итогами работы поделился и региональный совет сторонников «Единой России».

Также на конференции были избраны руководящие органы регионального отделения партии. Секретарём был переизбран Вячеслав Григорьев, за его кандидатуру проголосовали 112 из 117 голосовавших делегатов. Альтернативной фигурой на пост секретаря стал экс-депутат краевого Заксобрания Сергей Клепцин. За него проголосовали четыре делегата. Один бюллетень был признан недействительным.

Также на конференции был избран состав регионального политсовета партии (60 человек), президиума политсовета (20 человек), региональной контрольной комиссии (15 человек).

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