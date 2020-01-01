Елена Синица Классы в школах региона будут закрывать на карантин при выявлении двух случаев заболевания COVID-19 Карантин будет длиться неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В школах Прикамья при выявлении COVID-19 у двух и более учащихся класса краевой Роспотребнадзор выдаст предписание о переводе этого коллектива на недельный карантин. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

При этом поясняется, что каждая школа самостоятельно решает, как организовать обучение на период разобщения.





Если в классе, группе или в целом по учреждению фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — до 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней. Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения.





В случае активного увеличения числа заболевших среди школьников и студентов, классы и группы в ссузах также переводят на домашнее обучение.





Отмечается, что для возвращения с карантина по ОРВИ или COVID-19 представления справки не требуется, если учащийся выходит с него не после перенесённого заболевания.

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