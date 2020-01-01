Елена Синица ПГНИУ вернётся к дистанционному обучению с 31 января Очно будут проходить занятия только с лабораторным оборудованием Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 января и до особого распоряжения большинство занятий в Пермском классическом университете будут проходить дистанционно. Соответствующий приказ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, очно для студентов-очников бакалавриата, специалитета, магистратуры и колледжа в аудиториях ПГНИУ будут проходить только занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного ПО.





Все остальные занятия переведены в дистанционный формат. В очном формате также будут проходить занятия по физической культуре. Студенты очно-заочной, заочной формы обучения и аспиранты продолжат обучение в онлайн-формате.

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